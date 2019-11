Euroligue : l'ASVEL s'offre le CSKA Moscou, champion en titre

L'équipe de basket de Villeurbanne l'a emporté 67 à 66 vendredi soir à l'Astroballe.

Villeurbanne a réussi un nouvel exploit en Euroligue, son plus beau depuis le début de la saison, en s'offrant le CSKA Moscou, champion en titre, 67 à 66, vendredi 8 novembre à l'Astroballe. L'ASVEL est invaincue en quatre matches devant son public qui l'a vu battre aussi l'Olympiakos et le Panathinaïkos, deux autres anciens champions d'Europe, et les Espagnols de Vitoria. Son bilan est de quatre succès, pour trois échecs à l'extérieur, totalement inespéré pour son retour dans la compétition reine continentale.

Les champions de France ont déréglé le jeu du CSKA, un club au budget près de quatre fois plus élevé (41 millions d'euros contre 11 pour Villeurbanne), en imposant un match défensif.

Le héros de la soirée a été le meneur Jordan Taylor (14 points, 7 passes décisives). C'est l'Américain qui a réussi le panier à trois points décisif à 15 secondes de la fin, avant que la star de Moscou, son compatriote Mike James (14 points), ne manque le dernier shoot au buzzer.

Défense collective

« On a joué avec beaucoup de cœur. On n'a pas de Mike James mais on compense par la défense collective et un jeu offensif où on se passe la balle », a commenté le vétéran Charles Kahudi au micro de RMC Sports. Taylor était pourtant en grande difficulté ces dernières semaines et portait face à Moscou une grosse responsabilité en l'absence de deux autres meneurs, blessés, Antoine Diot et Théo Maledon. Il a même joué tout seul le dernier quart-temps car le jeune Matthew Strazel est sorti à cause d'une blessure à la cheville.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr