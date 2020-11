Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroligue : l'ASVEL n'a pas fait le poids face à Belgrade Reuters • 11/11/2020 à 23:31









Euroligue : l'ASVEL n'a pas fait le poids face à Belgrade par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'ASVEL de Tony Parker n'a rien pu faire face à l'ogre Serbe pour ce match en retard de la 4e journée d'Euroligue. Bien qu'en tête à la fin du premier quart-temps (21/17), les Rhodaniens ont craqué dans les trois suivants pour aboutir à une quatrième défaite en cinq matchs sur le score de 68/89. Dans deux jours, l'ASVEL tentera de relever la tête contre le Zénith Saint-Saint-Pétersbourg.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.