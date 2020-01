Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euroligue : l'ASVEL lourdement battu à Anadolu Reuters • 17/01/2020 à 20:32









Euroligue : l'ASVEL lourdement battu à Anadolu par Samuel Martin (iDalgo) En déplacement chez le leader de l'Euroligue l'Anadolu Efes Istanbul, l'ASVEL savait que la tâche allait être compliquée et qu'une éventuelle victoire retentirait comme un exploit. Mais succès il n'y a pas eu puisque les Turcs ont fait preuve de sérieux pendant l'intégralité de la rencontre pour s'imposer facilement (101-74). Les hommes de Tony Parker n'auront pas existé, dès le premier quart ils sont dépassés (35-22) sans avoir l'occasion de mener au score une seule fois. Après celui-ci, ils ne repasseront à aucun moment sous la barre des dix points. Les Villeurbannais concèdent là leur 12e défaite dans la compétition, la troisième consécutive et voient la 8e place synonyme de play-offs s'éloigner. Leur prochain match européen sera à nouveau à l'extérieur du côté du Panathinaikos vendredi prochain.

