EuroLeague : l'Asvel passe à côté de l'exploit face à Kaunas Reuters • 29/10/2020 à 21:25









EuroLeague : l'Asvel passe à côté de l'exploit face à Kaunas par Florian Burgaud (iDalgo) Tout était parfait pendant trente minutes. Pour son premier match d'EuroLeague depuis le 9 octobre dernier, l'Asvel était parfaitement entrée dans sa rencontre, étouffant les Lituaniens du Zalgiris Kaunas, une seule défaite européenne cette saison. Menant de dix points (23-13) à la fin du premier quart-temps, ils ont réussi à maintenant leur avance jusqu'à la fin du troisième, terminé avec trois unités d'avance (60-57). C'est à partir de ce moment que tout s'est gâté pour les hommes de TJ Parker. En feu, les Baltes, emmenés par un énorme Lukas Lekavicius, s'imposent 83-74 à l'Astroballe et prennent les commandes du classement. Si tout est maintenue, l'Asvel se déplacera sur le parquet de Vitoria jeudi prochain.

