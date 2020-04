Eurogroupe: Paris met en cause les Pays-Bas et juge un échec "impensable"

La France a mis en cause mercredi les Pays-Bas dans l'échec d'une réunion des Etats membres de l'UE et jugé "impensable" qu'un accord ne puisse pas être trouvé jeudi pour une réponse économique commune et "ambitieuse" à la crise du coronavirus.

L'Elysée a indiqué attendre une inflexion de la position des Pays-Bas, le "seul pays" à s'être opposé à l'activation du Mécanisme européen de stabilité (MES) au cours d'une réunion marathon des Etats membres de l'UE à Bruxelles qui s'est achevée mercredi à l'aube par un échec.

Ce blocage est "contreproductif, incompréhensible et ne peut pas durer", a souligné la présidence. Car "l'urgence de la situation commande la mobilisation du MES", a-t-elle ajouté.

"Notre responsabilité collective désormais est d'aboutir à un accord dans les 24 heures. Un échec est impensable", a affirmé de son côté le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'issue du Conseil des ministres.

"Nous mettrons (...) tout notre poids dans cette bataille pour parvenir à un accord", a-t-il ajouté.

Mario Centeno, le président de l'Eurogroupe, l'instance qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, a convoqué une nouvelle réunion par visioconférence jeudi à partir de 17H00 (15H00 GMT).

Les ministres proposent que le MES, créé en 2012 lors de la crise de la dette de la zone euro et financé par les Etats membres, puisse prêter de l'argent à un Etat en difficulté jusqu'à concurrence de 2% de son PIB, soit jusqu'à 240 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro.

L'option est rejetée par l'Italie, pays européen le plus touché par l'épidémie (plus de 17.127 morts), tant que ces prêts s'accompagnent de conditions comme des demandes de réformes, ce qu'exige La Haye.

Pour l'Elysée, les 27 doivent prendre en "en compte la perception de l'UE par les opinions" et le fait que "le degré de confiance envers l'Europe est en train de s'effondrer, notamment en Italie".