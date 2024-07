Eurofins : chiffre d'affaires 1S à "un nouveau record", aucune prévision au-delà de 2027

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le géant des laboratoires d'analyses Eurofins a enregistré des ventes en hausse de 6,5% "un nouveau niveau record" pour un premier semestre mais se garde de fournir des prévisions sur les résultats futurs.

Avec un chiffre d'affaires de 3,419 milliards d'euros, en hausse de 6,5% comparé à la même période de l'an passé, Eurofins a désormais "dépassé son niveau de ventes records atteint pendant le pic de la pandémie, mais sans les revenus liés au Covid-19", indique le groupe dans un communiqué.

Eurofins maintient ses objectifs financiers pour 2024 et ceux pour 2027 mais ne fournit pas de prévisions sur les résultats futurs, selon le communiqué.

"Étant donné ces derniers résultats et nos initiatives en cours pour améliorer encore la productivité et la numérisation de nos opérations, je reste très confiant" de "bien terminer cette année et atteindre nos objectifs de rentabilité pour l'exercice 2024, mais aussi pour maintenir cet élan", a indiqué le patron du groupe, Gilles Martin, cité dans le communiqué.

Il ne s'est, en revanche, pas exprimé sur les dernières incriminations lancées la veille par le fonds spéculatif américain Muddy Waters qui a émis des doutes sur les états financiers et sur les transactions immobilières d'Eurofins.

Depuis le début de la campagne hostile lancée le 24 juin par ce vendeur à découvert américain, le spécialiste des tests médicaux, alimentaires, environnementaux et de matériaux, n'a eu de cesse de rejeter des "allégations non pertinentes, biaisées et/ou infondées".