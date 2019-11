Eurodéputés MoDem : «Tout le monde est mis en examen ou à peu près dans la vie politique française», relativise Bayrou

Le président du MoDem François Bayrou a assuré jeudi qu'il ne démissionnerait pas de la mairie de Pau s'il était mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants d'eurodéputés de son parti.« Vous ne voulez quand même pas que pour une accusation fausse j'abandonne mes concitoyens ? [...] Donc je suis maire de Pau jusqu'à la fin mars prochain », date des prochaines municipales, a répondu François Bayrou sur RMC et BFMTV, sans se prononcer sur sa candidature pour un nouveau mandat.« Tout le monde est mis en examen ou à peu près dans la vie politique française », a-t-il également relativisé, alors qu'il doit être entendu par les juges d'instruction du pôle financier le 6 décembre.«Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible à ça ?»Après deux ans d'enquête, les juges d'instruction ont décidé de convoquer plusieurs responsables du MoDem, dont François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, en vue de leur mise en examen dans cette affaire.Les magistrats cherchent à déterminer si des collaborateurs parlementaires ont été rémunérés par les fonds du Parlement européen alors qu'ils étaient en réalité affectés à d'autres tâches pour le parti centriste. « Ça n'est pas parce qu'on vous accuse de quelque chose que c'est vrai », s'est défendu François Bayrou. LIRE AUSSI > Assistants parlementaires : les règles en vigueurSelon lui, les collaborateurs travaillaient « à temps partiel » pour le MoDem et « étaient payés pour une fraction de temps par le Parlement européen et l'autre faction du temps par notre mouvement ». « Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible à ça ? », a-t-il demandé.Une première mise en examen le 22 novembreFrançois Bayrou a attribué la responsabilité de l'affaire à « des calomniateurs », en ajoutant que « les adversaires politiques les plus nuisibles, c'est ceux qui ont été près de vous à une certaine époque », ...