Eurocoupe : Nanterre renversant

Les joueurs de Pascal Donnadieu se sont imposés (90-87), ce mercredi soir, face aux Slovéno-croates du Cedevita Olimpija Ljubljana lors de la 9e et avant-dernière journée de poule de l'Eurocoupe. Grâce à ce succès, Nanterre est plus que jamais en course pour la qualification pour le Top 16 de l'épreuve. Ce qu'il faut retenirLe début de match est un véritable cauchemar pour Nanterre. Un calvaire. Dépassés par le rythme de la rencontre, les partenaires de Youssou Ndoye - diminué par une gêne aux ischios - sont rapidement poussés dans les cordes (6-19, 7e puis 13-37, 12e). L'aventure en coupe d'Europe est proche de la fin. Mais les petits hommes en vert ont de la fierté et ne peuvent pas rester sur une telle prestation devant leur public. Portés par l'intenable Isaïa Cordinier, ils réagissent dans le deuxième quart-temps (32-43, 20e). Le début d'une remontada qu'ils confirment au retour des vestiaires (50-50, 25e). La fin de match sera un terrible mano a mano. Un duel intense, irrespirable, que les partenaires de Dallas Moore remporteront au bout du suspense (90-87) grâce aux lancers-francs à la dernière seconde de Keeny Chery.Avec ce succès, Nanterre 92 reste plus que jamais en course pour un ticket pour le top 16e de l'épreuve continentale. Le club jouera une véritable finale la semaine prochaine chez les Italiens de Brescia. VICTOIRE & Nanterre peut encore rêver de TOP16 Après avoir été menés de + de 20pts en première mi-temps, les nanterriens ont fait preuve d'un coeur ENORME pour s'imposer face à un coriace adversaire !nullnullnullnullnullnullnullnull@Nanterre92 vs @KKCedOL#WeAreJSF #Eurocup @EuroCup pic.twitter.com/H0W90CLMu5-- Nanterre 92 (@Nanterre92) December 11, 2019 Le joueur : Isaïa CordinierQuand Pascal Donnadieu l'a sorti lors du 3e quart-temps pour le ménager en raison de sa 3e faute, les supporters ont scandé son prénom. Comme souvent depuis son arrivée cet été, l'arrière ...