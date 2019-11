Eurocoupe : Nanterre a craqué

Que c'est cruel pour Nanterre ! Après avoir dominé une grande partie de la rencontre, les Franciliens se sont inclinés (79-77), mercredi soir, à Badalone lors de la 6e journée de poule de l'Eurocoupe. Ce qu'il faut retenirLe chemin de croix se poursuit pour Nanterre. Battue lors de ses trois dernières sorties toutes compétitions confondues (2 en Jeep Elite et 1 en Eurocoupe) et privée d'Isaïa Cordinier (mollet), la troupe de Pascal Donnadieu n'abordait pas la rencontre avec le plein de confiance. Pourtant les partenaires de Spencer Butterfield (16 points) ont longtemps cru pouvoir l'emporter. Ils possédaient encore 7 longeurs d'avance au milieu du 4e quart-temps (64-71). Mais la fin de match leur sera fatale. A quatre secondes du buzzer Nenad Dimitrijevic permet à Badalone de repasser en tête sur un 2 points suivi d'un lancer-franc (79-77). La dernière tentative d'Oliver pour arracher une prolongation n'y changera rien. Nanterre pointe désormais à la 5e place de son groupe. A quatre journées les verdicts, la qualification pour la suite de la compétition est déjà plus que compromise... Important win for @Penya1930 that continues with this positive streak!#7DAYSEuroCup pic.twitter.com/KtZVxbvSi8-- 7DAYS EuroCup (@EuroCup) November 6, 2019 Le joueur : Youssou NdoyeLe pivot de Nanterre (28 ans, 2,13 m) s'est démultiplié. En 22 minutes, Ndoye a marqué 11 points et arraché 10 rebonds. Une débauche d'énergie insuffisante. Le chiffre : 4En s'inclinant en Espagne, Nanterre encaisse son 4e revers de la compétition en 6 journées. Il pointe à l'avant-dernière place du groupe C. Il s'agit également du 4e revers toutes compétitions confondues pour la troupe de Pascal Donnadieu. FEUILLE DE MATCH BADALONE (ESP) - NANTERRE : 79-77Les quarts-temps : 16-24, 18-12; 25-28, 20-13Nanterre : Smith (6 pts), Bouquet (6), Da Silva (2), Chery (11), Moore (11), Butterfield (16), Oliver (14), Pansa, Ndoye (11). Entr. : ...