Eurockéennes de Belfort: après l'orage, retour à la normale samedi

Réparation des dégâts causés par un violent orage sur la structure de la scène principale des Eurockéennes, le 1er juillet 2022 à Belfort ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Les Eurockéennes de Belfort, dont les deux premières journées ont dû être annulées après un violent orage jeudi qui a provoqué des dégâts significatifs et fait sept blessés, vont pouvoir reprendre leur cours normal samedi, ont annoncé vendredi les organisateurs.

"Le festival ouvrira ses portes demain (samedi) à 16H00, avec un premier concert sur la grande scène qui démarrera à 17H45", du groupe de métal togolais Arka'n Asrafokor, a déclaré le président des Eurockéennes, Matthieu Pigasse, lors d'une conférence de presse.

Une commission de sécurité doit néanmoins donner son aval à cette reprise samedi, mais "nous sommes très confiants", a-t-il ajouté.

Jeudi vers 16H40, le site du festival a été touché par "un épisode météorologique extrêmement brutal, imprévisible, qui s'est manifesté par des vents très forts et des pluies très violentes", a relaté M. Pigasse. Cette "tempête" a duré "très peu de temps, moins de 5 minutes", a-t-il ajouté.

le président des Eurockéennes, Matthieu Pigasse (d) et le directeur du festival Jean-Paul Roland, lors d'une conférence de presse, le 1er juillet 2022 à Belfort ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"C'était très impressionnant, j'ai eu le temps d'accueillir la première festivalière et dix minutes après, c'était la panique à l'entrée", a confié le directeur du festival Jean-Paul Roland.

D'importants dégâts matériels sont survenus et une structure technique, une tour qui supportait du matériel électrique, est tombée sur des festivaliers. Bilan: six blessés légers et un blessé grave, toujours hospitalisé pour de multiples fractures, dans un état stable.

"C'est une tour qui avait été vérifiée, validée par l'ensemble des services et qui était lestée plus que de mesure", selon M. Roland. "Heureusement que ça s'est passé au tout début du festival", alors que seulement 4.100 spectateurs étaient présents sur ce site qui peut en accueillir environ 30.000 par jour, a-t-il relevé.

Après le passage de l'épisode venteux, l'ensemble des voies de circulation routières et ferroviaires menant au site des "Eurocks" étaient coupées par des chutes d'arbres, gênant l'intervention des secours et le départ des festivaliers.

Des techniciens travaillent sur la structure de la grande scène des Eurockéennes au lendemain d'un violent orage, le 1er juillet 2022 à Belfort ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Les organisateurs et la préfecture du Territoire de Belfort, placé jeudi en vigilance orange par Météo France, ont ensuite décrété l'annulation des soirées de jeudi et vendredi. Stromae et le duo Bob Sinclar et Pedro Winter étaient à l'affiche de la première, Nick Caves, Clara Luciani ou encore SCH de la seconde.

"Les artistes qui ont été déprogrammés ont réagi avec beaucoup de compréhension et de bienveillance et on a hâte de rouvrir les portes", a affirmé Matthieu Pigasse.