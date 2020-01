Euro Millions : le jackpot maximum augmente et passe à 200 millions d'euros

Les joueurs s'en frottent les mains. A partir du 1er février, il sera possible de remporter jusqu'à 200 millions d'euros (M€) à l'Euro Millions, annonce ce lundi la Française des jeux (FDJ). Une fois cette somme remportée, le plafond va progressivement grimper jusqu'à 250 M€.« Le nouveau jackpot [...] pourra être remis en jeu durant quatre tirages consécutifs, avant d'être forcément remporté ou partagé au rang inférieur gagnant. A la fin de ce cycle, le plafond augmentera de 10 M€ pour atteindre 210 M€. Le même mécanisme s'appliquera jusqu'à un plafond maximum de 250 M€ », détaille la FDJ dans un communiqué.Une chance sur 13 de remporter un lotCe nouveau plafond est une petite révolution car, depuis 2012, il était fixé par les loteries des neuf pays participant à l'Euro Millions (France, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, Autriche, Suisse et Luxembourg) à une somme de 190 M€. A l'époque, Grande-Bretagne et Irlande poussaient pour augmenter la somme.« Dans la culture anglo-saxonne, il y a une plus forte acceptabilité de l'argent. En Grande-Bretagne, les grands gagnants s'affichent généralement avec leur chèque. En France, ils veulent la discrétion », expliquait Patrick Buffard, directeur général adjoint de la Française des jeux (FDJ) en 2017. Ils ont donc obtenu satisfaction. « Le but est de pouvoir proposer des jackpots plus gros et plus rapidement, confirme ce lundi la société de loterie. L'attractivité des joueurs est plus grande lorsque des grosses sommes sont en jeu. » LIRE AUSSI > Euro Millions : « J'ai gagné 32 millions mais je n'en fais pas tout un plat ! »Les fondamentaux de l'Euro Millions ne changeront pas selon la Française des jeux. Les joueurs devront toujours choisir cinq numéros, entre 1 et 50, ainsi que deux étoiles entre 1 et 12. Le prix de la grille reste identique, à 2,50 €, pour un jackpot minimum de 17 M€. Les chances de gain ...