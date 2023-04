Euro : Les trois candidats pour 2028 et 2032 sont connus

La Turquie, le Raymond Poulidor des dépôts de candidatures.

Les Allemands accueilleront l’Euro 2024 sur leurs terres, on le sait, mais deux dossiers ont été présentés pour organiser l’édition suivante en 2028. Le premier vient des îles Britanniques, avec une candidature conjointe entre le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et pays de Galles) et l’Irlande. Le second dossier, comme souvent, est celui de la Turquie.…

TJ pour SOFOOT.com