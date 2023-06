Euro Espoirs : L’Espagne garde la tête devant l’Ukraine, la Croatie et la Roumanie roupillent

Croatie 0-0 Roumanie

Espagne 2-2 Ukraine

Buts : Zhelizko (49 e , c.s.c.) & A. Ruiz (90 e ) pour l’Espagne // Viunnyk (43 e ) & Sudakov (81 e , SP) pour l’Ukraine.

Une phase de poules bouclée sans le moindre but marqué : la Croatie et la Roumanie ont réalisé une performance mémorable à l’occasion de cet Euro Espoirs. Pouvaient-elles offrir autre chose qu’un 0-0, ce mardi soir, à Bucarest, pour conclure ce mois de juin tristoune ? Non, visiblement, et les deux sélections, déjà éliminées avant ce troisième match, quittent le tournoi la queue entre les jambes. Plutôt dominatrice, la Croatie s’est tout de même procuré une énorme occasion en première période – sur laquelle le très bon Ștefan Târnovanu a fait des miracles et été supplée par sa barre transversale – et a poussé toute la deuxième, en vain.…

JB et MB pour SOFOOT.com