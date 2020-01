Euro de handball : «Karabatic jouera jusqu'en 2024», pense Daniel Costantini

L'équipe de France, championne olympique en 2008 et 2012 et médaillée d'argent en 2016, n'est pas encore qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Pour s'y rendre cet été, la formation de Didier Dinard a deux possibilités : être championne d'Europe à l'issue de l'Euro (9-26 janvier) ou aller en finale face au Danemark, déjà qualifié en tant que champion du monde.En cas d'échec, les Bleus devront passer par un tournoi de qualification olympique en avril, probablement à Paris. Daniel Costantini, l'ancien patron des Bleus (1985-2001) n'est pas inquiet pour eux.Que vous inspire ce Championnat d'Europe 2020 ?DANIEL COSTANTINI. C'est la première fois qu'il se dispute avec 24 équipes dans plusieurs pays différents en Autriche, Suède et Norvège. La fédération européenne a pensé que des pays méritaient d'y être. Cela implique que le tour préliminaire est beaucoup plus difficile qu'avant. Jusqu'à présent, les trois premiers de ce premier tour se qualifiaient. Cette fois, ils ne seront plus que deux. Daniel Costantini voit bien Nikola Karabatic pousser sa carrière jusqu'à Paris 2024. Icon Sport Dans ce tour, la France affronte le Portugal, la Norvège et la Bosnie-Herzégovine. Y a-t-il un risque ?Ce tour préliminaire est un piège. On pensait au départ que ce tirage était super-dur, mais j'envisage mal les Portugais dans un match décisif nous faire des grosses misères. Mais il faut faire attention. Le match contre la Norvège, en Norvège, contre une belle équipe qui sort de deux finales mondiales, sera difficile. Mais c'est sur ce genre de match que les Bleus sont souvent le plus à l'aise. Pour finir, je ne pense pas que la Bosnie doit nous faire peur.Le premier match face au Portugal, vendredi 10 janvier, sera donc déjà décisif ?Absolument. Il faut déjà s'arc-bouter dessus. C'est un match, si je peux employer l'expression, qu'il faudra aborder avec le cul serré. Les Portugais vont avoir ...