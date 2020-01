Euro de handball : comment la Starligue voit les Bleus

C'est étonnant mais l'équipe de France, double championne olympique 2008 et 2012 et médaillée d'argent en 2016 n'a toujours pas le billet pour Tokyo dans la poche. Elle doit aller le chercher en priorité durant l'Euro (du 9 au 26 janvier) qui commence pour elle contre le Portugal ce vendredi. Les Bleus doivent être champions d'Europe ou finalistes face au Danemark, champion du monde en titre et déjà qualifié.En cas d'échec, ils devront passer par un tournoi de qualification olympique (TQO) en avril à Paris. Où situer l'équipe de France aujourd'hui dans la hiérarchie mondiale ? Est-il envisageable que les Bleus ne soient pas aux JO l'été prochain ? Nous avons demandé à divers acteurs de clubs de Starligue de nous donner leur avis. #EdFM Didier DINART a révélé la liste des 16 joueurs retenus pour défier le Portugal null https://t.co/ZrJGl21X0s #BleuetFier #DreamWinRemember-- Equipes France Hand (@FRAHandball) January 9, 2020 La France est-elle toujours une référence ?Aucun doute ! Même si elle est orpheline de ses titres internationaux, la France reste, aux yeux des acteurs du championnat, une super puissance de la balle collante : « On a toujours des superstars à chaque poste avec cette volonté intacte de gagner » lance le demi-centre nîmois O'Brian Nyateu. « Un Euro est plus relevé qu'un Mondial ou les JO. Si les Bleus le réussissent, on aura une idée de leur niveau réel. Je n'ai aucun doute : il est toujours très élevé » enchaîne Mathieu Bataille, le pivot d'Ivry.Les Bleus seront-ils aux JO de Tokyo ?« Le contraire n'est même pas envisageable ! On parle des Experts tout de même et ils savent se sortir de toutes les situations » clame le demi-centre montpelliérain Kylian Villeminot. « Il n'y a pas le moindre doute : ils iront aux Jeux » résume Benali Beghouach, l'entraîneur-adjoint d'Istres. Seul petit bémol pour Erick Mathé, le coach de Chambéry : « Le niveau international se ...