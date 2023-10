Euro 2028 : pas de qualifié d’office, mais deux repêchés ?

Cinq pays hôtes, mais pas de jaloux.

Alors que l’UEFA a officialisé la tenue de l’Euro 2028 au Royaume-Uni et en Irlande, il reste à éclaircir la question des qualifiés d’offices. Contrairement à la tradition, cela ne sera pas le cas pour cette édition. Et pour cause : l’UEFA ne pouvait pas distribuer cinq sésames à l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande du Nord, le pays de Galles et l’Irlande. L’instance proposerait en revanche deux repêchages pour ces nations, en cas de non qualification, d’après l’AFP.…

AHD pour SOFOOT.com