Euro 2028 : la Turquie se retire de la course, le pays hôte connu

Le Brexit, ça rapproche.

Alors que les relations entre l’Irlande et le Royaume-Uni ne sont pas au beau fixe depuis quelques années, et notamment la sortie du Royaume de l’Union européenne, les deux voisins se rapprochent grâce au ballon rond. Avec le retrait de la Turquie, l’Irlande et le Royaume-Uni sont désormais seuls dans la course à l’organisation à l’Euro 2028, et accueilleront donc l’événement.…

CD pour SOFOOT.com