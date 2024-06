Euro-2024: les Bleus bientôt en piste, la Belgique au tapis

Kylian Mbappé en conférence de presse, le 16 juin 2024 à Düsseldorf, en Allemagne ( UEFA / Frederic SCHEIDEMANN )

La Belgique, punie deux fois par la VAR, s'est inclinée 1-0 contre la Slovaquie lundi à l'Euro, un premier couac parmi les cadors, avant les grands débuts des Bleus de Kylian Mbappé, contre l'Autriche, rattrapés par la crise politique en France.

Les vice-champions du monde lancent leur campagne à Düsseldorf à 21h00, escortés par les soubresauts des élections européennes, remportées en France par le Rassemblement national (extrême droite).

Leur semaine a été rythmée par des prises de parole fortes venues, principalement, de Marcus Thuram et Kylian Mbappé, en amont des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.

La sortie retentissante du premier, appelant "à se battre pour que le RN ne passe pas", et celle du capitaine, se positionnant "contre les extrêmes et les idées qui divisent", ont fait passer les considérations sportives au second plan.

Elles reprennent leur droit face à l'Autriche, les Bleus devant tenir leur rang dans un groupe D dominé, pour l'heure, par les Pays-Bas après leur succès étriqué (2-1) contre la Pologne.

Le groupe E a lui été témoin d'un coup de théâtre, le premier de l'Euro, avec la défaite de la Belgique face aux Slovaques, 48es au classement Fifa.

Les "Diables rouges", menés après sept minutes, ont fait le siège de la défense adverse, guidée par le Parisien Milan Skriniar, mais ont échoué par malchance ou manque de précision.

Le Roumain Nicolae Stanciu, auteur d'un but superbe face à l'Ukraine, le 17 juin 2024 à Munich ( AFP / DAMIEN MEYER )

- La Roumanie en force -

L'avant-centre Romelu Lukaku a gâché plusieurs occasions franches et s'est vu invalider deux buts après intervention de l'assistance vidéo. La VAR l'a d'abord signalé hors jeu (56e, 1-1), puis a détecté une main de son passeur Loïs Openda (86e).

Dans l'autre rencontre du groupe E, la Roumanie a frappé fort contre l'Ukraine (3-0), avec notamment une superbe frappe brossée du capitaine Nicolae Stanciu (29e) et un autre tir lointain de Razvan Marin (53e).

Le gardien ukrainien Andryi Lunin, souvent brillant cette saison avec le Real Madrid, a lui été coupable d'une mauvaise relance puis d'un arrêt manqué sur les deux premiers buts. Il n'a en revanche rien pu sur le suivant, signé Denis Dragus (57e).

"Cette génération montre une âme et a du coeur. C'est un grand jour pour la Roumanie et une victoire historique", a souligné le sélectionneur Edward Iordanescu.

La rencontre avait une portée symbolique forte pour l'Ukraine, passée par les barrages pour disputer son premier Euro depuis le déclenchement de la guerre, en février 2022, par la Russie.

A Munich, un morceau de tribune d'un stade de Kharkiv détruit par les bombardements a été exposé, en présence d'Andriï Chevtchenko, Ballon d'Or 2004 et actuel président de la fédération ukrainienne.

Tous les joueurs sont entrés sur la pelouse avec leurs épaules enveloppées dans le drapeau national jaune et bleu, avant l'hymne entonné avec émotion par l'équipe et ses supporters.

- Mbappé en première ligne -

Dans le giron de l'équipe de France, c'est le contexte politique incertain au pays qui a enveloppé l'avant-match d'un parfum peu commun.

"Pour les Bleus, c'est aussi l'heure d'entrer en campagne", a écrit le quotidien La Provence en référence aux élections législatives. "Gagner le premier tour", a glissé L'Equipe.

Il faudra guetter l'impact qu'auront les événements du week-end sur la prestation des Français, venus avant tout briguer un troisième titre continental après 1984 et 2000.

Mbappé est de toutes façons habitué à être en première ligne, lui qui n'a jamais eu peur de prendre position sur des sujets de société.

Kylian Mbappé (c) et ses coéquipiers lors d'un entraînement à Düsseldorf, à la veille de l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro-2024 face à l'Autriche, le 16 juin 2024 ( AFP / FRANCK FIFE )

Le destin des Bleus reposera comme toujours sur l'état de forme de leur superstar, qui devra chasser les doutes nés d'une fin de saison chaotique avec le PSG, depuis l'annonce en interne de son départ au mois de février, et d'une préparation marquée par des pépins physiques (dos, genou).

Le futur attaquant du Real Madrid, troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (47), a manqué au total quatre séances d'entraînement avant de défier les Autrichiens.

Il guidera l'attaque des Bleus avec Marcus Thuram et Ousmane Dembélé à ses côtés, selon la composition dévoilée par l'UEFA.