Euro 2024 : ces tours (qualificatifs) de passe-passe

Leverkusen, Deutschland, 20.11.23: Spieler von Italy feiern die Qualifikation zur Euro 2024 waehrend des UEFA EURO 2024 European Qualifiers Spiels zwischen Ukraine vs Italien in der Bayarena am 20. November 2023 in Leverkusen, Deutschland. (Foto von Stefan Brauer/DeFodi Images) Leverkusen, Germany, 20.11.23: Spieler von Italy celebrate qualification for Euro 2024 during the UEFA EURO 2024 European Qualifiers - Group C match between Ukraine vs Italy at Bayarena on November 20, 2023 in Leverkusen, Germany. (Photo by Stefan Brauer/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

La première étape des phases qualificatives pour l’Euro 2024 vient de se terminer. Les 21 premiers heureux élus sont désormais connus, en attendant les trois survivants des barrages en mars prochain. Sur 55 prétendants au départ, autant dire que le seul vrai perdant est l'aléa du sport.

L’Euro 2020, tenu en 2021 pour cause de Covid, était à part. Réparti dans plusieurs pays, il s’était déroulé dans des conditions singulières, notamment pour le public, avant de se conclure par la victoire surprise de l’Italie à Wembley contre l’Angleterre. L’édition 2024 doit être celle d’un retour à la normale, en Allemagne, en juin prochain. La compétition continentale de l’UEFA, le meilleur niveau de jeu mondial sur le papier, demeure pour le Vieux Continent un temps fort, à mi-parcours du Mondial nord-américain. Il est devenu un enjeu essentiel pour le rayonnement et l’influence de l’UEFA, au même titre que la Ligue des champions, en particulier sur le terrain économique. Les chaînes TF1 et M6, par exemple, auraient déboursé 55 millions d’euros pour diffuser les matchs en clair. Côté prestige, l’Euro est censé illustrer la force des sélections nationales – à défaut de leur prééminence, puisque c’est l’Argentine qui est pour trois ans encore sur le toit du monde – alors même que la géopolitique du football paraît de plus en plus multipolaire avec, pour preuve, la nouvelle dimension prise par l’Arabie saoudite.

Cartons et invitations

Dans cette perspective, il importe de n’oublier personne et surtout aucun « grand pays » de foot. Les Ukrainiens l’ont peut-être compris à leurs dépens, au regard de l’arbitrage très favorable à la Nazionale , qui garantit aux Italiens d’aller défendre leur titre ou au moins de faire acte de présence en poule. Ce qu’Alexander Čeferin appelait de ses propres vœux. Résultat, alors que l’UEFA compte 55 membres, 24 seront qualifiés (43,64 %), comme c’est le cas depuis 2016. Un ratio qui relativise l’enjeu des phases qualificatives et qui offre cette année au Luxembourg ou à l’Estonie, avec tout le respect qui leur est dû, d’y croire un peu plus longtemps que d’habitude. Il s’agit surtout de ne fâcher personne et de ne se priver d’aucun marché national important en matière de téléspectateurs et de sponsors. Comme il y a trois ans, pas grand monde du bloc occidental ne manque à l’appel, alors que les Pays-Bas avaient notamment raté l’Euro 2016, la Suisse et la Belgique se sont loupés en 2012, et – p

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com