Euro 2021 : l'Écosse y croit !

Ce jeudi, au stade de l'Étoile rouge de Belgrade en un match unique de finale de barrage, l'Écosse pourrait se qualifier à l'Euro en battant la Serbie. Les Highlanders seraient de retour en compétition internationale. Une première depuis 1998...

Flower of Scotland...

Au printemps 1998, avant la Coupe du monde, le groupe pop écossais Del Amitri avait cartonné avec "Don't Come Home Too Soon", un hit marrant qui ressassait la lose proverbiale de l'équipe d'Écosse. Et pour cause : lesse faisaient toujours sortir au premier tour des compétitions internationales ! Et au Mondial 1998, l'Écosse, opposée au Brésil, à la Norvège et au Maroc, gicla de nouveau en poule. C'était pourtant encore le bon temps...Car depuis, lesne se sont plus jamais qualifiés pour un tournoi international et ont même subi une humiliation à l'Euro 2016 en France : tous les pays britanniques y étaient présents (Galles, Angleterre et les deux Irlande). Sauf eux. Et surtout, ce sont les supporters nord-irlandais qui ont ambiancé cet Euro en éclipsant la fabuleuseet à la place du magnifique, on a eu droit à l'atroce. Depuis 1998, le foot écossais de clubs et de sélection poursuit donc une crise attristante qui doit beaucoup aux graves déboires financiers de plusieurs de ses clubs au début des années 2000. Avec en point d'orgue, la rétrogradation en D4 pour motifs fiscaux des Glasgow Rangers en 2012, finalement revenus en Scottish Premier League (SPL) en 2016. Sur le plan européen, les deux rivaux de Glasgow ont maintenu l'illusion en parvenant en finale de C3 (le Celtic en 2003, les Rangers en 2008). Mais la réalité, depuis, est que leur célèbre, derby longtemps très médiatisé, n'intéresse plus grand monde... Depuis une vingtaine d'années, le contingent de joueurs écossais qui peuplaient autrefois les meilleurs clubs de Premier League anglaise s'est rabougri. La raréfaction des talents ainsi que la mondialisation du foot en PL ont privé lede son débouché naturel. Idem pour les coachs, en nombre aux aussi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com