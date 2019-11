Euro 2020 : vu de l'étranger, tomber sur la France est le pire des scénarios

Du fait du singulier format de l'Euro 2020 et de son tirage au sort, le suspense est quelque peu écorné, pour la France comme pour les autres équipes. Les quatre premiers de groupe qui ne sont pas couplés avec un autre pays organisateur sont assurés de tomber sur la France, la Croatie, la Pologne ou la Suisse, au titre du chapeau 2.Et pour les pays concernés - l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne -, croiser les Bleus dès le premier tour s'annonce comme une perspective très peu rassurante. Vu d'Angleterre : « Ce serait le pire tirage pour l'Angleterre »Henry Winter, The Times« La France est la meilleure équipe du monde et a toujours bien réussi contre l'Angleterre, donc elle fait peur. Ce serait le pire tirage pour l'Angleterre. Pour la Pologne ou les Pays-Bas, on peut citer les meilleurs joueurs, mais la France, elle, est complète.L'Angleterre a une des meilleures attaques d'Europe, avec Rashford, Kane et Sterling et des solutions sur le banc. Mais la France rivalise largement avec Mbappé, qui est un des meilleurs au monde, associé à Griezmann, Giroud ou un autre.Au milieu, aucun joueur anglais n'aurait sa place chez les Bleus. On connaît très bien votre gardien et la défense est très forte, emmenée par Varane qui a gagné la Coupe du monde et la Ligue des champions la même année. La France bénéficie d'un respect absolu, ici. Elle peut, elle aussi, respecter l'Angleterre, mais elle ne devrait pas la craindre. »Vu d'Italie : « Évidemment l'équipe favorite »Matteo Dalla Vite, La Gazzetta dello Sport« La France est aujourd'hui l'équipe la plus forte d'Europe. Pas parce qu'elle est championne du monde, mais parce qu'elle est expérimentée, possède d'excellents joueurs et, surtout, parce que son banc de touche est le plus fort de tous. Didier Deschamps a de nombreuses possibilités de jeu grâce à ses remplaçants. C'est évidemment la favorite du prochain Euro.Si je ...