Euro 2020 : un triplé pour Cristiano Ronaldo, proche des 100 buts avec le Portugal

Ça n'a pas suffi à qualifier le Portugal pour l'instant, mais il a au moins pu soigner ses statistiques. Un triplé de Cristiano Ronaldo a mené le Portugal vers une victoire catégorique (6-0) face à la Lituanie en qualifications de l'Euro 2020 jeudi soir à Faro.Le quintuple Ballon d'or, en jambes malgré son remplacement controversé ce week-end avec la Juventus Turin, n'a pas perdu de temps en ouvrant le score sur pénalty (7e) puis en faisant le break (22e) avant de marquer le sixième et dernier but de son équipe (65e). Un peu moins bien qu'à l'aller en septembre où le capitaine lusitanien avait inscrit un quadruplé à Vilnius (1-5). 96, 97 et 98 buts: un nouveau triplé pour CR7 avec le PortugalDimanche il pourrait atteindre la barre des 100 buts en sélection. Et ce sera à suivre sur la @lachainelequipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/NCzKW2BrGi-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 14, 2019 « Je savais qu'il était en mesure de jouer [...] son match a mis fin aux doutes sur sa condition physique chez ceux qui en avaient, personnellement je n'en avais aucun et je l'avais dit », a déclaré le sélectionneur portugais Fernando Santos à l'issue de la rencontre. Les autres réalisations de sa sélection ont été l'œuvre de Pizzi (52e), Gonçalo Paciência (56e) et Bernardo Silva (63e).À onze buts du record mondial« CR7 » porte ainsi son total de buts avec le Portugal à 98 unités en 163 sélections, se rapprochant un peu plus du record mondial détenu par l'Iranien Ali Daei (109).Malgré ce triomphe, les Lusitaniens devront attendre l'ultime journée des qualifications, dimanche face au Luxembourg, pour gagner le droit de défendre leur titre. Deuxièmes du groupe B, avec 14 points, derrière l'Ukraine assurée de terminer première, les Portugais n'ont pas creusé l'écart avec la Serbie, victorieuse dans le même temps du Luxembourg à domicile (3-2) et à une longueur des hommes de Fernando ...