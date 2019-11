Euro 2020 : trois choses à savoir sur la Moldavie avant son match contre les Bleus

La Moldavie peut-elle réussir l'exploit devant la France en la retardant ce jeudi d'une qualification pour l'Euro (si l'Islande l'emporte au préalable en Turquie dans l'après-midi) en cas de victoire ou de nul au Stade de France ? Au vu de ses derniers résultats, cela paraît très fortement compromis.175e au classement FIFAPays né du démantèlement de l'URSS en 1991, la Moldavie - coincée entre l'Ukraine et la Roumanie - a une histoire relativement récente et ne s'est jamais illustrée au niveau européen et mondial. La sélection moldave n'a jamais été qualifiée pour un Euro ou une Coupe du monde en 12 participations aux éliminatoires. Son meilleur parcours remonte aux éliminatoires du Mondial 2014 où elle avait terminé 5e de son groupe avec onze points dont deux matchs nuls contre l'Ukraine (0-0) et la Pologne (1-1) ainsi qu'un large succès aux dépens du Monténégro (5-2). Aujourd'hui, la Moldavie occupe le plus mauvais classement FIFA de son histoire en 175e position juste devant le Tchad. Son meilleur classement remonte à 2007 avec une 52e place.Dernier du groupe HLa Moldavie est déjà éliminée de la course à l'Euro après 8 rencontres de qualification (sur 10). Sixième et dernière du groupe H, elle compte seulement une victoire (1-0) contre Andorre, deux buts inscrits et 22 encaissés. Lors du match aller contre la France le 22 mars dernier, la sélection moldave s'était largement inclinée (1-4) à Chisinau (réalisations de Griezmann, Varane, Giroud et Mbappé contre un but d'Ambros).Sans Postolachi mais avec IonitaVirgiliu Postolachi (19 ans) ne sera pas sur la pelouse du Stade de France. Le jeune attaquant de Lille (8 matchs avec la réserve cette saison) est arrivé durant l'intersaison du PSG où il a été formé. Appelé pour la première fois par la Moldavie en septembre 2018, Postolachi - qui n'a jamais joué avec elle en catégories de jeunes - ne s'était pas rendu au rassemblement, ...