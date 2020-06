Euro 2020 : Souviens toi l'été prochain

Ce vendredi, toute l'Europe aurait dû être en train de trépigner d'impatience avant de déballer son Euro 2020, avec au programme de la soirée un appétissant Italie-Turquie au Stadio Olimpico de Rome. Mais une pandémie est passée par là, remettant son lot d'émotions à plus tard.

Deschamps : " Le seul match à gagner, c'est celui contre le coronavirus "

C'est en général le genre de phrases que peut engendrer un événement sportif d'envergure continentale ou mondiale. Tous les Italiens, tous les Turcs et beaucoup d'autres Européens auraient pu répondre qu'ils se souviennent exactement avec qui, à quel endroit et dans quelles conditions ils avaient suivi cette cérémonie d'ouverture de l'Euro 2020 prévue initialement ce 12 juin. Mais non, il n'en sera rien. En ce 12 juin, chacun aura sa petite histoire, ses petites joies, ses petites tristesses, ses petites colères. " Petite " n'est en rien un jugement de valeur. Juste une façon de déplorer qu'une belle occasion de se rassembler, de se fédérer autour d'un spectacle vient d'être manquée. Le coronavirus, après avoir poussé les individus à s'enfermer, se séparer et s'éviter, continue son entreprise de distanciation sociale forcée. Ainsi, à propos de 2020, tout le monde se souviendra où il a été confiné. En revanche, personne ne saura jamais où il devait être pour la finale de l'Euro, prévue à Wembley le 12 juillet prochain.Si la vie quotidienne reprend doucement son cours, celle du football est encore privée de ce qui la rend excitante et passionnante : le foot de sélection. Boucler une Bundesliga, très bien. Relancer la Serie A ou la Liga, pourquoi pas. Permettre à Liverpool d'attraper son foutu 30titre, super. Mais ces compétitions finalement destinées aux seuls initiés ne remplaceront jamais l'émulation collective qui se dégage des Coupes du monde et des Championnats d'Europe et qui s'impose dans les calendriers du grand public tous les deux ans. Pour la première fois depuis 60 ans, un été d'une année paire ne connaîtra pas de tournoi international de football.Que restera-t-il donc de cet Euro 2020, si ce n'est une marque déposée puis raturée pour être transformée en Euro 2021 ? Ironie de l'histoire,