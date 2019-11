Euro 2020 : premiers ou deuxièmes, ça change quoi pour les Bleus ?

Le suspense était loin d'être insoutenable, mais c'est maintenant officiel. Officiellement qualifiés pour l'Euro 2020 depuis jeudi soir et le match nul entre la Turquie et l'Islande (0-0), les Bleus se sont ensuite emparés de la tête de leur groupe de qualification à leur faveur de leur triste victoire contre la Moldavie (2-1). Les hommes de Didier Deschamps, qui comptent deux points d'avance sur les Turcs avant de se déplacer en Albanie dimanche, ont tout intérêt à ne pas laisser cette place. Voici pourquoi.Si les Bleus finissent premiersC'est l'un des derniers enjeux de cette phase de qualification. Contrairement au tirage au sort de la Coupe du monde, celui de ce prochain Euro n'est pas déterminé par le classement Fifa. Le 30 novembre, à Bucarest, les vingt sélections déjà qualifiées - les deux premières de chaque groupe - seront réparties dans quatre chapeaux. Avec comme premier critère, leur classement lors des qualifications. #EURO2020 null 10/24 pic.twitter.com/kYoKKW3Ddu-- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 14, 2019 Mais avec dix groupes, finir en tête n'assure pas de figurer parmi les six têtes de série. Ce vendredi matin, les Bleus sont sixièmes meilleurs premiers avec 16 points, et non 22 puisque l'on retire ceux acquis contre le dernier de la poule - ici la Moldavie - lorsqu'il y a six équipes dans le groupe. Devancés par l'Ukraine, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie et l'Espagne, les Français sont sous la menace des Pays-Bas et de la Pologne, qui comptent un match de moins. Et peuvent donc aussi bien se retrouver dans le deuxième chapeau et s'exposer à affronter l'une des têtes de série.Si les Bleus finissent deuxièmesImaginons cette possibilité : dimanche, les Bleus concèdent le nul à Tirana pendant que la Turquie domine l'Andorre. La France se retrouverait deuxième de son groupe et pourrait donc prétendre, au mieux, à figurer dans le deuxième chapeau. À condition ...