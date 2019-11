Euro 2020 : «On aurait aimé des adversaires de qualité moindre», avoue Stéphan

Présent ce samedi à Bucarest lors du tirage au sort de l'Euro 2020, Guy Stéphan reconnaît que le sort n'a pas aidé les Bleus en mettant sur leurs routes l'Allemagne et le Portugal. Mais l'adjoint de Didier Deschamps estime que les champions du monde doivent viser la première place de leur groupe.Que pensez-vous du sort réservé à l'équipe de France ?GUY STEPHAN. C'est un groupe relevé et difficile. Il y a le champion du monde 2014, le champion d'Europe 2016 et le champion du monde 2018 mais je ne pense pas que nos amis allemands et portugais soient très contents non plus. On ne connaîtra notre quatrième adversaire que le 31 mars. Il faut se préparer, avoir le maximum d'éléments sur ces équipes même si on en a déjà un peu. Il faut aussi être très bon dans la logistique, ce qu'on a l'habitude d'être. On va affiner toute la préparation qui va commencer prochainement et qui nous permettra d'arriver en juin le plus prêt possible.Est-ce que vous allez établir votre camp de base à Clairefontaine ?Oui je le pense. Il faut bien réfléchir mais les distances ne sont pas très longues entre Paris et Munich ou Budapest. C'est donc très possible à réaliser. Il faudra avoir l'ordre des matchs mais a priori, le camp de base sera à Clairefontaine.Vous évitez le long déplacement à Bakou. Est-ce un soulagement ?Si on regarde du côté de la logistique oui, si on regarde du côté des adversaires un peu moins. On aurait aimé avoir des adversaires de qualité moindre.L'objectif reste-t-il malgré tout de terminer premier du groupe ?On a toujours la volonté de terminer devant. On savait qu'il y avait une possibilité de tomber dans ce groupe, c'est le cas mais on a aussi des forces. Ce n'est pas pour rien qu'on est champions du monde. On va se préparer et s'appuyer sur ce que l'on a fait en Russie.Jouer l'Allemagne d'entrée est-il une bonne chose ?On aura un adversaire de qualité en face de nous mais ...