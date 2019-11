Euro 2020 : les Bleus peuvent craindre un groupe de la mort au premier tour

La France, bien que championne du monde et vice-championne d'Europe, ne sera pas dans le premier chapeau lors du tirage au sort de l'Euro 2020 qui aura lieu le 30 novembre à Bucarest. Ce premier chapeau réunira les six meilleures nations des éliminatoires.Pour en faire partie, les Bleus devaient espérer une défaite de l'Allemagne contre l'Irlande du nord ce mardi soir, cumulée à une performance de l'Estonie aux Pays-Bas (défaite par deux buts d'écart maximum). Ce n'est pas arrivé : l'Allemagne a écrasé l'Irlande du Nord 6-1, laissant les Pays-Bas pourtant vainqueurs de l'Estonie 5-0 prendre la deuxième place du groupe C. Le chapeau 1 est donc constitué de : l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, l'Ukraine et l'Allemagne.Versée dans le chapeau 2 avec la Suisse, la Croatie, la Pologne, les Pays-Bas et Russie, l'équipe de France peut donc craindre de tomber dans une « poule de la mort » au premier tour qui pourrait les mettre aux prises avec l'Allemagne (ou la Belgique), le Portugal et le pays de Galles par exemple qui s'est qualifié ce mardi soir.Les derniers qualifiés connus en marsAlors que les Pays-Bas avaient manqué l'édition 2016 organisée en France, tous les grands d'Europe seront cette fois au rendez-vous de cette cuvée historique, organisée dans douze villes de douze pays, qui doit célébrer les 60 ans de la compétition. Ils seront tous là de l'Allemagne à l'Italie, de l'Espagne à l'Angleterre en passant par la France.Le plateau, très relevé, suscite beaucoup d'attentes. Mais il faudra patienter jusqu'en mars pour connaître les 24 équipes du tournoi. Des barrages (du 26 au 31 mars) offriront quatre billets aux sélections qui n'ont pas réussi à terminer parmi les deux premières de leur poule des éliminatoires. Pour espérer un repêchage, il faut avoir terminé en tête de son groupe de la Ligue des nations, phase qui s'est achevée en... novembre 2018.Ce ...