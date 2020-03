Euro 2020 : les Bleus dominent l'Albanie et terminent en tête de leur groupe

Les Bleus ont été à la hauteur pour le 100e match de leur sélectionneur Didier Deschamps. L'équipe de France a livré une prestation aboutie à Tirana contre l'Albanie et ses fervents supporteurs (2-0) trois jours après avoir déçu contre la Moldavie. Rassurant à sept mois de l'Euro 2020. Pas d'enjeu ? Au contraire ! Il y a du positif à tirer de cet ultime déplacement des éliminatoires pour Didier Deschamps et ses hommes, parvenus en huit minutes à refroidir le flambant neuf et à peine homologué stade Kombëtare et ses 22 000 fans rouge et noir grâce au premier but de Corentin Tolisso en Bleu.

Sur le plan comptable, l'objectif est rempli. Ce succès offre aux champions du monde la tête du groupe H, devant les Turcs. « C'est quand même mieux », selon Deschamps, déjà projeté sur le tirage au sort du 30 novembre. Cela n'assure pas un rang de tête de série aux Français - il faudrait pour cela que des rivaux comme l'Allemagne et l'Espagne calent en début de semaine -, mais il leur permet d'éviter le très dangereux « pot n° 3 », possiblement synonyme de groupe corsé en juin.

Les satisfactions sont toutefois ailleurs, plus précisément dans le jeu, après un piteux match au Stade de France jeudi, émaillé certes d'une qualification, mais surtout de déceptions offensives et de colère dans le vestiaire de la

