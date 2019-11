Euro 2020 : les Bleus condamnés à défier un gros d'Europe dès la phase de poules

Chapeaux, pays hôtes placés d'office dans les groupes, incompatibilités géopolitiques... Comment tout comprendre, sans sortir de Polytechnique, au tirage au sort de la phase de groupes de l'Euro 2020, samedi 30 novembre à Bucarest.

Il y aura donc une affiche de gala lors de la phase de groupes de l'Euro 2020, et elle concerne la France : les Bleus de Didier Deschamps joueront soit contre l'Italie à Rome (groupe A), soit contre l'Angleterre à Wembley (groupe D), soit contre l'Espagne à Bilbao (groupe E), soit contre l'Allemagne à Munich (groupe F). La victoire des Allemands contre l'Irlande du Nord, mardi 19 novembre, a en effet rétrogradé la France dans le pot 2 du tirage au sort, qui rassemble les quatre moins bons premiers de groupe et les deux meilleurs deuxièmes des éliminatoires. Puisque, dans ce pot, deux pays hôtes, la Russie et les Pays-Bas, sont placés d'office dans les groupes B et C, les Bleus ne peuvent tomber que dans les groupes A, D, E ou F.

En effet, cet Euro 2020 atypique se déroulera dans 12 villes à travers le continent. Il n'y a aucun pays qualifié d'office, mais l'UEFA a garanti à tous les pays hôtes que s'ils se qualifiaient, ils joueraient au moins deux matchs - et peut-être trois - à domicile pendant la phase de poules. L'UEFA a donc tiré au sort une liste de paires de villes, chaque paire étant associée à un des six groupes de l'Euro (groupe A : Rome et Bakou ; groupe B : Saint-Pétersbourg et Copenhague ; groupe C : Amsterdam et Bucarest ; groupe D : Londres et Glasgow ; groupe E : Bilbao et Dublin et groupe F : Munich et Budapest).

Tout pays hôte qualifié est placé d'office dans son groupe ; les autres pays qualifiés seront placés au hasard lors du tirage au sort samedi 30 novembre à Bucarest, chaque groupe de 4 étant constitué d'une équipe tirée au sort dans chaque pot.

