Euro 2020 - le tirage au sort en direct : les Bleus dans le groupe de la mort

Le tirage au sort a été effectué et les vingt équipes qualifiées connaissent leur groupe.Les Bleus sont placés dans le groupe F avec l'Allemagne et le Portugal, ainsi qu'une nation issue des barrages (l'Islande, la Bulgarie ou la Hongrie).Les quatre dernières équipes seront connues après les barrages en mars prochainÀ l'Euro, les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les huitièmes de finaleLe tirage au sort en direct :19h10. C'est la fin de ce direct. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.19h05. « Il va falloir mettre les mêmes ingrédients qu'à la Coupe du monde. On va avoir des adversaires féroces », a complété le Français.19h02. « C'est un groupe difficile mais on est préparé pour battre ces équipes. On va bien se préparer pour être prêt et se qualifier », a commenté Blaise Matuidi sur TMC.19h. Le tirage complet : OFFICIEL ! Le tirage au sort des groupes de l'EURO 2020 !Quel groupe pour la France ! pic.twitter.com/YjHknm5Dza-- Actu Foot (@ActuFoot_) November 30, 2019 18h52. Le dernier membre du groupe des Bleus sera l'Islande, la Bulgarie ou la Hongrie. France Portugal Germany #EURO2020-- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019 18h50. Seuls pays connus du chapeau 4, le pays de Galles est placé dans le groupe A, tandis que la Finlande tombe dans la poule B.18h47. La Suède est tirée dans le groupe E. Par conséquent, les Bleus héritent du Portugal, en plus de l'Allemagne dans le groupe F. Le groupe de la mort. France Portugal Germany #EURO2020-- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019 18h46. La République Tchèque dans le groupe D avec l'Angleterre et la Croatie.18h45. L'Autriche avec les Pays-Bas et l'Ukraine dans le C.18h44. La Turquie se retrouve avec l'Italie et la Suisse dans le groupe A. Les Turcs et Italiens feront donc le match d'ouverture.18h42. Le tirage au sort aborde désormais le chapeau 3.18h40. La Pologne ...