Euro 2020 : la France se dirige tout droit vers le deuxième chapeau

La Serbie n'a pas fait l'affaire de la France, en concédant l'égalisation à la dernière seconde sur sa pelouse, ce dimanche soir. Jusqu'à cette réduction du score, un succès contre l'Albanie suffisait à la France pour boucler à 99,9 % sa place dans le premier chapeau du tirage au sort qui aura lieu le 30 novembre à Bucarest. Au lieu de cela, c'est la 7e place de cette phase de qualifications qui tend les bras aux Bleus. Un classement général dressé en prenant en compte les résultats contre les cinq meilleures équipes de chaque poule.Chaque chapeau ne comprenant que six places, les Français seraient l'un des quatre « vainqueurs » de leur groupe reversés dans le deuxième chapeau. Ils seraient déjà sûrs d'affronter au moins une tête de série au premier tour.La France est pour l'instant 5e au classement généralL'Angleterre a elle aussi fait le travail en fin d'après-midi, ce dimanche, sur la pelouse du Kosovo (0-4). La France est donc actuellement 5e au classement général, mais elle sera dépassée par l'Espagne et l'Allemagne si ces dernières s'imposent lundi et mardi à domicile, respectivement contre la Roumanie et l'Irlande du nord. En cas de nul ou de défaite de leur part, il sera temps de ressortir la calculatrice, tout en surveillant le résultat des Pays-Bas, qui peuvent encore dépasser l'Allemagne dans leur groupe, et de la Pologne, en cas de score fleuve. Pour le moment, les Bleus affichent une différence de buts de + 15 contre + 6 pour les Polonais.La phase finale sera disputée du 12 juin au 12 juillet prochain dans toute l'Europe. « Tous les stades sont déjà prêts », s'est félicité hier Aleksander Ceferin, présent pour l'inauguration du stade de Tirana. Lors du tirage au sort le 30 novembre à Bucarest, les qualifiés connaîtront les deux villes où ils disputeront leur premier tour, ainsi qu'au moins deux de leurs adversaires. Une incertitude pourrait planer sur le dernier ...