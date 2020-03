Euro 2020 : la France, déjà qualifiée, peine mais bat la Moldavie

Qualifiés avant de jouer, les Bleus ont peiné pour disposer de la très modeste Moldavie (2-1), jeudi à Saint-Denis. Une performance poussive qui ternit quelque peu une soirée achevée néanmoins à la première place du groupe, grâce à un pénalty tardif d'Olivier Giroud.

Avant même le coup d'envoi au Stade de France, les champions du monde et vice-champions d'Europe en titre avaient déjà leur billet en poche pour le prochain Euro disputé du 12 juin au 12 juillet dans douze villes du Vieux Continent.

La Turquie facilite la tâche de la France

Le plus féroce rival du groupe H, bourreau des Bleus en juin à Konya (0-2) avant de les accrocher en octobre (1-1) pour la revanche, a mis l'Islande hors course à l'issue d'un match nul (0-0) qui l'a également qualifié.

En calant à Istanbul, surtout, les Turcs ont offert un boulevard à l'équipe de France dans la course pour la première place, enjeu de taille dans l'optique du tirage au sort prévu le 30 novembre à Bucarest. Et les Bleus s'y sont engouffrés, malgré un faux départ et une prestation laborieuse.

Un but encaissé rapidement

Les Bleus ont effet très mal entamé la rencontre, encaissant un but des « Tricolorii » après moins de dix

