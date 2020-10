Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro 2020 : l'Islande ou la Hongrie pour le France Reuters • 08/10/2020 à 23:41









Euro 2020 : l'Islande ou la Hongrie pour le France par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi soir, les demi-finales, disputés sur un match sec et à huis clos, des barrages qualificatifs pour l'Euro 2020, organisé l'été prochain à travers douze villes européennes, avaient lieu. Rappelons que ce sont les résultats de la première édition de la Ligue des Nations qui étaient pris en compte pour déterminer les affiches. Dans la voie A, la Hongrie s'impose 3-1 en Bulgarie et jouera l'Islande, vainqueur 2-1 de la Roumanie, en finale : le vainqueur se retrouvera dans le groupe de la France, de l'Allemagne et du Portugal. Pour la voie B, il a fallu des tirs au but pour départager les quatre nations : l'Irlande du Nord tombe la Bosnie-Herzégovine et la Slovaquie bat l'Irlande. L'Écosse et la Serbie se retrouveront en finale de la voie C tandis que la Géorgie et la Macédoine du Nord, tombeuse du Kosovo, se joueront le ticket de la voie D. Ce sera le 12 novembre.

