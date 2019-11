Euro 2020 : l'Angleterre rêve de s'affirmer enfin au plus haut niveau

L'Angleterre, qui affronte le Kosovo dimanche, est déjà qualifiée pour l'Euro 2020, dont la finale aura lieu à Wembley. Mais elle doit encore casser l'image du « champion des matchs sans enjeux » qui ne confirme pas en compétition.

Il y a des qualifications plus glorieuses que d'autres. Pendant que l'équipe de France peinait, jeudi 14 novembre, à battre une faible équipe moldave (2-1), quelques heures après la validation du sésame pour l'Euro 2020 avec le nul entre l'Islande et la Turquie, l'Angleterre a offert une démonstration à son public à Wembley. 7-0 contre le Monténégro, 5-0 après trente minutes de jeu.

Ce festival a permis tout à la fois aux Three Lions de se qualifier pour l'Euro 2020, avant même le dernier match de la phase éliminatoire, dimanche 17 novembre contre le Kosovo, et de fêter dignement le 1000e match de la sélection, le chiffre le plus élevé du monde.

Pour autant, 147 ans après la première rencontre internationale de l'histoire - un maigre 0-0 contre l'Écosse -, le palmarès de l'équipe anglaise reste peu glorieux : une Coupe du monde, gagnée à domicile en 1966, et puis c'est tout. Aucun titre à l'Euro, pas même une finale.

L'Angleterre, souvent classée comme prétendante, déçoit. L'Euro 2016 en France est le dernier exemple : après un éclatant 10/10 dans les matchs de qualifications, les joueurs de Roy Hodgson ont subi l'affront d'une élimination dès les huitièmes de finale par la petite Islande (2-1).

Mais pour l'Euro 2020, qui se disputera dans douze pays, les demi-finales et la finale auront lieu à Wembley. L'Angleterre est également assurée de jouer deux matchs de poule à domicile. Un nouvel échec serait encore plus cuisant.

