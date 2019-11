Euro 2020 : Griezmann, Mbappé, Giroud... avec quels Bleus l'été prochain ?

Finaliste à l'Euro 2016, la France postule à la succession du Portugal. Mais avec quels hommes ? Didier Deschamps, dont le bail à la tête des Bleus sera bientôt prolongé jusqu'en décembre 2022 et la Coupe du monde au Qatar, va désormais scruter les performances d'une quarantaine de joueurs. Pour mémoire seul neuf des vingt-trois Français retenus pour le Mondial Russe, étaient présents lors du Championnat d'Europe deux ans plus tôt.L'information mérite d'être relevée. Cela traduisait alors l'émergence d'une nouvelle génération, incarnée par Mbappé, Dembélé et Benjamin Mendy entre autres, et l'effacement d'une autre. Tour d'horizon des certains, des probables, et des grosses cotes pour la prochaine compétition.Les certainsUne petite quinzaine de Bleus semblent déjà assurée, sauf blessure, de participer à ce grand tour d'Europe. Chez les gardiens, Lloris, le capitaine s'il récupère totalement de sa sérieuse blessure à un coude, et Mandanda, à condition de maintenir un haut degré de performance, forment le duo sur lequel « DD » s'appuie. En défense, ses leaders se nomment Varane et Lenglet malgré sa bourde face aux Moldaves. Sur les côtés, Pavard et Hernandez seront de la fête. Au milieu, quatre joueurs se détachent : Pogba, Kanté, Matuidi et Tolisso. Devant, un trio aussi a pris de l'avance : Griezmann, Mbappé et Coman.Les probablesOlivier Giroud aurait dû figurer dans la première catégorie. Mais son temps de jeu famélique à Chelsea l'oblige à changer de club cet hiver pour ne pas obérer ses chances. Presnel Kimpembe et Benjamin Mendy devront repousser la concurrence représentée par Samuel Umtiti, plombé pour l'heure par son statut de remplaçant à Barcelone, et Lucas Digne.Dans un secteur de jeu très concurrentiel, Moussa Sissoko, le bon soldat, et Tanguy Ndombele sont des candidats majeurs. Thomas Lemar et Nabil Fekir ont également des atouts dans leurs manches. S'il continue ...