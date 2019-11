Euro 2020 (du 12 juin au 12 juillet) : le mode d'emploi de la compétition

Du 12 juin au 12 juillet 2020, l'Euro va proposer un format inédit avec un tournoi final réparti conjointement dans 12 pays. Qualifiée depuis ce jeudi soir, la France, lauréate en 1984 puis en 2000, connaîtra, tout ou partie, de ses adversaires du premier tour le 30 novembre 2019. #EURO2020 L'@equipedefrance y est! Tirage le 30 novembre à 18 heures.Comment ça marche? Réponse ici: https://t.co/UbtjrfUcznBonne chance aux champions du monde! pic.twitter.com/04Jxc9pg0c-- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 14, 2019 Quels pays organiseront l'épreuve ?A l'image des Euro 2000, 2008 et 2012 (Belgique/Pays-Bas, Suisse/Autriche et Pologne/Ukraine), l'UEFA a choisi d'organiser cette édition dans plusieurs pays. Néanmoins, pour le 60e anniversaire de la compétition, les organisateurs - à l'initiative de Michel Platini, président de l'instance européenne au moment de la désignation - ont eu envie d'une « grande fête pour l'Europe ».Ainsi, pour la première fois, douze pays (avec une ville retenue pour chacun de ces pays) participeront au déroulement de cet Euro 2020. Dans un premier temps, la France avait proposé la candidature de Lyon, mais n'a pas donné suite après avoir obtenu l'organisation de l'Euro 2016. « 2016 est un cadeau magnifique fait à la France. Et au nom de la solidarité, il est normal qu'on laisse la chance à d'autres villes et pays européens pour 2020 », avait commenté à l'époque Noël Le Graët, président de la Fédération française. Quand aura lieu le tirage de la phase finale ?Le tirage au sort de la phase finale aura lieu de manière anticipée le 30 novembre 2019 à Bucarest. En effet, à ce moment-là, seulement 20 des 24 participants, à savoir les deux premiers des dix groupes de qualification, auront leur ticket pour la phase finale. Quatre chapeaux de six équipes seront établis à l'issue des éliminatoires, le premier étant réservé aux têtes de série, désignées par ...