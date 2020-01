Euro 2020 de handball : Didier Dinart emmène un groupe élargi

Ils sont finalement dix-huit à s'envoler pour la Norvège, et non seize. Didier Dinart, le sélectionneur de l'équipe de France, a décidé ce lundi au lendemain de la défaite face au Danemark (30-31) de ne pas trancher et d'emmener dix-huit joueurs en vue du Championnat d'Europe (9-26 janvier), qui débute jeudi conjointement en Autriche, en Suède, et en Norvège.« Ce ne sont pas des choix faciles à faire, on est toujours dans l'urgence. On va profiter d'un collectif assez élargi », raconte Didier Dinart, qui ne désignera que jeudi les seize joueurs qui seront sur la feuille de match dans la rencontre inaugurale contre le Portugal, vendredi (18h15).Un point de règlement permet au staff de procéder à deux changements lors de chacune des trois phases du tournoi (tour qualificatif, tour principal et demi-finales). Dinart peut donc emmener les 18 joueurs jusqu'au bout de la compétition et fonctionner avec un groupe élargi. « L'heure est maintenant à la vérité et à l'humilité », a martelé ce lundi le sélectionneur.Un gros défi pour les BleusC'est à Trondheim, que les Bleus (Groupe D) disputeront leur premier tour. Après le Portugal (18h15), ce sera au tour de la Norvège (dimanche, 18h15), et la Bosnie-Herzégovine (le 14 à 18h15). Seuls les deux premiers iront au tour principal, à Malmö (Suède), dès le 17. L'enjeu pour la France est simple.Pour se qualifier directement pour les Jeux de Tokyo, elle doit soit l'emporter, soit être finaliste face au Danemark (déjà qualifié en tant que champion du monde en janvier dernier). Si elle accède aux demi-finales, elle obtiendra par ailleurs son billet pour le prochain Championnat du monde, l'an prochain en Egypte. Un véritable défi pour une sélection qui n'a plus rien remporté dans une grande compétition depuis les Mondiaux 2017. LA LISTE Gardiens : Yann Genty (Chambéry) - Vincent Gérard (Paris SG) - Wesley Pardin (Aix).Ailiers gauche : Mathieu Grébille ...