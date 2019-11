Euro 2020 : cinq minutes pour tout comprendre au tirage au sort

Les éliminatoires, c'est fini depuis mardi soir. Mais attention, le plus dur commence si l'on veut comprendre quelque chose à cet Euro 2020 de football. Si l'on connaît déjà 20 des 24 qualifiés pour le rendez-vous continental (12 juin-12 juillet), le tirage au sort effectué le 30 novembre à Bucarest (Roumanie) prend en compte de nombreuses contraintes.Voici quelques éléments pour tenter de rendre l'affaire intelligible.Pourquoi la France n'est-elle pas tête de série ?Champions du monde, vice-champions d'Europe et deuxièmes du classement Fifa, difficile de faire plus tête de série naturelle que les Bleus. Pourtant, les Français seront bien dans le chapeau 2 dans dix jours. La raison ? L'UEFA ne tient pas compte du classement Fifa, mais retient seulement les résultats obtenus lors des éliminatoires de l'Euro 2020. #EURO2020 Fin des groupes éliminatoires! LES QUALIFIÉS Qui la soulève à Wembley le 12 juilletAllemagneAngleterreAutricheBelgiqueCroatieDanemarkEspagneFinlandeFranceGallesItaliePays-BasPolognePortugalRussieRép. tchèqueSuèdeSuisseTurquieUkraine pic.twitter.com/MSjYtuQqUO-- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 19, 2019 S'ils ont fini premiers de leur groupe, les Français paient leur défaite et leur match nul contre la Turquie et leurs 19 points à l'issue de cette phase (on retire les six unités obtenues contre le dernier, ici la Moldavie, dans les groupes avec six nations). Un total dépassé par six autres équipes (Belgique, Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne, Ukraine), soit pile le nombre de têtes de série. Dommage.Pourquoi les Bleus sont-ils déjà assurés de ne pas affronter l'Ukraine ? Attention, ça va se compliquer. Un Euro réparti dans 12 pays oblige, l'UEFA a fixé certaines poules à l'avance pour que les sélections hôtes jouent devant leurs supporters. Parmi les nations déjà qualifiées, c'est le cas de l'Italie (groupe A), de la Russie et du Danemark (groupe B), des ...