Euro 2020, Champions Cup, Tsitsipas : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

EN ROUTE VERS L'EURO 2020. Les qualifiés pour l'EuroAlors que les éliminatoires de l'Euro 2020 touchent à leur fin, dix-sept équipes ont déjà validé leur billet pour la compétition continentale. Officiellement qualifiée depuis jeudi et sa victoire contre la Moldavie (2-1), l'équipe de France a conforté sa première place du groupe H en s'imposant en Albanie (0-2) dimanche, grâce notamment à un but de Corentin Tolisso et d'Antoine Griezmann. Un statut de leader qui aura toute son importance en vue du tirage au sort des groupes de l'Euro, le samedi 30 novembre (18h) à Bucarest. En terminant en tête, les Bleus ont des chances d'être parmi les têtes de série et ainsi éviter un groupe redoutable.Parmi les autres sélections qualifiées pour l'Euro 2020, on retrouve l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Suède, la Turquie et l'Ukraine. Enfin dimanche, le Portugal a officiellement décroché son ticket pour la phase finale de la compétition européenne en s'imposant difficilement au Luxembourg (0-2), grâce au 99e but de Cristiano Ronaldo en sélection. Il restera encore une journée, de lundi à mardi, pour décrocher trois billets, sachant que les quatre dernières places seront conditionnées par la Ligue des nations.RUGBY. Les clubs français entament leur campagne européenneLa Champions Cup est de retour et le bilan de la...