Euro 2020 : Allemagne, Portugal et adversaire mystère... ce qui attend l'équipe de France

Le tirage au sort de l'Euro 2020, qui a eu lieu ce samedi soir à Bucarest (Roumanie), n'a pas été clément avec l'équipe de France. Les joueurs de Didier Deschamps héritent du groupe le plus difficile, composé de l'Allemagne et du Portugal. Si la quatrième équipe de ce groupe F n'est pas encore connue - elle devra passer des barrages -, il est certains que ce ne sera pas la Roumanie.Retour sur ce qui attend les Bleus. L'Allemagne, une vieille histoireÉliminée au premier tour de la Coupe du monde 2018, l'Allemagne a gardé le même sélectionneur, Joachim Löw, en poste depuis 2006. Mais le patron de la Mannschaft tente de renouveler une partie de la sélection au milieu des cadres confirmés comme Neuer ou Kroos.Les nouvelles figures sont emmenées notamment par les attaquants Serge Gnabry, 24 ans (Bayern Munich) et Timo Werner, 23 ans (Leipzig), l'ailier Julian Brandt, 23 ans (Dortmund), le milieu Leon Goretzka, 24 ans (Bayern Munich) ou le défenseur Jonathan Tah, 23 ans (Bayer Leverkusen). VIDÉO. Euro 2020 : la France dans le groupe de la mort L'Allemagne reste dangereuse par sa philosophie offensive, avec un Löw qui ne dévie pas de ses principes. Très proche de Didier Deschamps, il va affronter les Bleus pour la 4e fois depuis la demi-finale perdue à Marseille de l'Euro 2016 (2-0).En Ligue des nations comme en amical, la bande à DD n'a pas perdu, avec une victoire et deux nuls. L'Allemagne n'a plus battu la France depuis juillet 2014 en quart de finale du Mondial au Brésil (1-0).Le Portugal, comme on se retrouveLa mauvaise nouvelle, c'est qu'Eder est toujours là et pourra surgir à tout moment du banc pour estoquer la France. Quatre ans après la finale de l'Euro 2016, la France et le Portugal s'affronteront la prochaine fois le 24 juin 2020, et l'idée de revanche trotte déjà dans la tête des Bleus. Mais il s'agira du 3e match et tout sera peut-être plié avant.En attendant, la sélection ...