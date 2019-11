Euro 2020 : à quoi bon faire un tirage au sort ?

Alors que les qualifications à l'Euro 2020 sont terminées, les équipes se tournent déjà vers Bucarest où aura lieu le 30 novembre prochain le tirage au sort du tournoi principal. Un évènement qui n'intéresse pas vraiment la Belgique, qui connaît déjà deux de ses trois adversaires en raison du fonctionnement de cet Euro à 12 villes hôtes. Bien nul.

La Belgique connaît déjà son groupe

La France dans le chapeau 2, au moins un gros au menu à l'Euro

Durant sa carrière de dirigeant, Michel Platini n'a pas eu que des bonnes idées. Et cet Euro 2020 réparti dans 12 villes européennes et 12 pays différents n'en est clairement pas une. Pourtant, sur le papier, ce projet voté en 2012 lorsque l'ancien numéro 10 des Bleus était encore président de l'UEFA, avait tout pour plaire. Moins d'infrastructures à créer et par conséquent moins de dépenses à engager. Et surtout un bon moyen de célébrer le 60anniversaire de la première édition du tournoi en offrant à plusieurs pays le droit d'assister à un match, comme il l'avait confié dans un communiqué : "". Sauf que le papier a peu à peu laisser place à la réalité. Et celle-ci est bien moins reluisante. Surtout d'un point de vue du tirage au sort, qui se retrouve totalement biaisé par ce système éphémère.L'exemple le plus flagrant de cette mascarade qu'est le tirage au sort de l'Euro 2020 à venir le 30 novembre prochain est celui de la Belgique. Placés dans le chapeau 1, les Diables Rouges sont, en effet, sûrs à 100% d'être dans le groupe B en compagnie de la Russie et du Danemark. pourquoi donc ? La raison est assez simple (enfin, il faut s'accrocher un peu quand même) : l'UEFA a réparti les 12 villes sélectionnés en paire de deux (Amsterdam et Bucarest ou encore Saint-Pétersbourg et Copenhague par exemple) et chaque pays hôte qualifié a la garantie de jouer deux matchs de poule à domicile. Et parmi les membres du chapeau 1 - calculés en fonction des points accumulés durant les qualifications -, seuls la Belgique et l'Ukraine n'ont pas de ville hôte.Or, pour des raisons politiques évidentes, les Ukrainiens Lire la suite de l'article sur SoFoot.com