Eure : dans la peau, et les baskets, d'une personne âgée

Le dos voûté, traînant les pieds, Michel, Ginette et Jacques marchent sous le poids d'un équipement de 30 kg. Ces camarades de balades à vélo sont venus tester dans la salle des fêtes de leur village un simulateur de vieillesse pour appréhender l'effet du temps sur leurs corps.« On a 70 ans, donc on ressent déjà certaines douleurs, indiquent en chœur les trois comparses après la simulation. Le manque de souplesse, on y est habitué. Mais ce test nous conforte dans l'idée qu'il faut continuer à prendre soin de nous, à faire plus de sport ! »« Avec les poids aux chevilles, on comprend mieux comme il est facile de se prendre les pieds dans le tapis à partir d'un certain âge ! » constate de son côté le maire de Campigny (Eure), Jean-Marc Bisson, en observant ses administrés se mouvoir avec difficulté. Également psychomotricien, l'élu s'est porté volontaire pour accueillir la simulation de l'hôpital de Pont-Audemer dans sa commune de 1200 habitants.Certaines maisons de Campigny ne sont pas adaptées aux contraintes liées à la vieillesse. « En étant sensibilisés assez tôt, les habitants ou leurs proches pourraient donc anticiper l'aménagement de leur espace », se dit l'élu.Surchaussures déséquilibrantes, poids aux chevilles...« Pour préparer au mieux sa vieillesse, il faut en connaître les effets », confirme Hélène Chrétien Delanondre, aide-soignante à l'hôpital de Pont-Audemer. Aidée d'un collègue, la jeune femme équipe les participants de Surchaussures déséquilibrantes, de genouillères pour donner de la raideur aux articulations, ou encore de poids pour provoquer lourdeurs et maux de dos. Des lunettes et un casque simulent une vue et une ouïe défaillantes. « Les personnes repartent souvent en se disant que ce serait bien d'installer une rampe à leur escalier par exemple. »Dans ces villages normands à la population vieillissante, ce simulateur a donné des idées aux élus : après ...