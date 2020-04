Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo participera au plan de soutien d'Europcar Mobility Group Reuters • 27/04/2020 à 18:27









EURAZEO PARTICIPERA AU PLAN DE SOUTIEN D'EUROPCAR MOBILITY GROUP PARIS (Reuters) - La société d'investissements Eurazeo a annoncé lundi qu'elle participerait à un plan de soutien d'Europcar Mobility Group avec l'Etat français et un consortium bancaire. "Concernant Europcar Mobility Group, Eurazeo, actionnaire minoritaire depuis 2015, s'est engagé à participer à un plan de soutien global aux côtés de l'Etat et d'un groupe de banques", écrit-elle dans un communiqué. Europcar, dont l'activité a été fortement touchée par les conséquences de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le 15 avril avoir obtenu des lignes de financement garanties par l'Etat espagnol et poursuivre les discussions avec l'Etat français en vue d'un accord similaire. De son côté, Eurazeo précise dans un communiqué que ses "projets de cessions prévus en 2020 seront vraisemblablement décalés afin de profiter de conditions de marché plus favorables. (Maya Nikolaeva; version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

