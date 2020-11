Eugénie Le Sommer : une joueuse en or (Crédits photo : Shutterstock)

Meilleure buteuse de l'équipe de France, « tôlière du 11 » formée par Corinne Diacre, l'entraîneuse des Bleues, victorieuse à 7 reprises de la ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais... Le palmarès de l'attaquante Eugénie Le Sommer est sans égal dans l'Histoire du football français. Ne reste à la joueuse qu'un trophée international avec l'équipe de France pour rentrer définitivement dans la légende.

Enfant de la balle

Le foot, chez les Le Sommer est une affaire de famille. Déjà la mère, dans sa jeunesse, s'y était essayée, essuyant les remarques des hommes à l'époque. Elle en gardera l'envie de protéger sa fille des brimades idiotes des garçons et fera tout pour la détourner du foot.

Un échec cuisant. Dès 2 ans, Eugénie Le Sommer passe déjà le plus clair de son temps à taper dans un ballon en compagnie de ses frères et de son père. Elle poursuit le judo durant de longues années pour faire plaisir à sa mère, mais le football ne quitte jamais son esprit.

Née à Grasse, elle grandit et passe son enfance dans le Morbihan et décide à l'âge de 12 de prendre sa retraite anticipée des tatamis pour les terrains de football. Si au départ, en sport études à Lorient, Eugénie est la seule fille du groupe, elle se fait rapidement une place parmi les meilleurs joueurs et n'a rien à envier aux garçons qu'elle épuise sur le terrain.

L'étoile montante

En 2004, elle intègre le FC Lorient. C'est le début d'un parcours couronné de succès. La future joueuse internationale se fait remarquer sur les terrains et remporte la Coupe fédérale des moins de 16 ans. Un an après, elle entre au centre national de formation de Clairefontaine et parvient à arracher une photo avec son idole de l'époque, un certain Zinedine Zidane.

Le talent d'Eugénie Le Sommer est tel, qu'on la surclasse à 17 ans afin qu'elle participe avec l'équipe de France à l'Euro 2006 des moins de 19 ans en Suisse. L'équipe va jusqu'en final et s'incline, mais le destin de la Bleuettes est déjà tout tracé.

Depuis 2009 son nom est systématiquement associé au 11 de départ, ce qui fait de la jeune femme de 31 la « Tôlière » de l'équipe de France et ce malgré la dernière Coupe du Monde 2019. A la suite de la défaite des Bleues en quart de final contre les Etats-Unis, la sélectionneuse, Corinne Diacre, rend nommément responsable son attaquante et d'autres joueuses de l'échec de la France, l'accusant de ne pas avoir respecté ses consignes de jeu. Explications entre les deux femmes et réconciliation si l'on en juge par les récentes performances de l'attaquante.

Elle profite d'une victoire fleuve contre la Macédoine en septembre 2020 (7-0 pour la France) pour inscrire deux buts et devenir, avec 82 réalisations en 172 sélections, la meilleure buteuse de l'Histoire de l'équipe de France féminine de football, devant Marinette Pinchon, ex-détentrice du record.

Championne sur et en dehors du terrain

En attendant, les titres nationaux et internationaux en Bleue, c'est avec son équipe de toujours, l'Olympique Lyonnais, qu'elle les remporte. En 10 ans (elle arrive à l'OL en 2010) elle gagne 6 ligues des Champions, 7 coupes de France et 9 Championnats de France. Elle s'attache également à promouvoir l'éducation par le football et l'ouverture de ce sport aux petites filles à travers la série littéraire, Fan de foot, aux Editions Auzou, dont elle est la marraine. Accompagnée de son collègue masculin Olivier Giroud dans cette opération, elle délivre dans chaque ouvrage des conseils et participe ainsi à la mise en valeur du football féminin encore très peu visible chez les enfants.

Le salaire des joueuses de football

Contrairement au tennis ou depuis plusieurs décennies les salaires des joueurs et des joueuses sont les mêmes, en football, la parité est loin d'être acquise. Le salaire moyen de celles qui disposent d'un contrat est de 2.494 euros bruts par mois selon la Fédération française de football contre 108.422 euros bruts mensuels en moyenne pour les hommes, selon une estimation du journal L'Equipe.

Même inégalité de traitement en matière de primes lors des grandes compétitions internationales. Si la Fifa (Fédération internationale de football association) octroie près de 400 millions d'euros à la coupe du monde masculine en 2018, ce ne sera que 30 millions d'euros pour la Coupe du monde féminine. Les champions du monde français sont ainsi repartis avec des primes de 350.000 à 400.000 euros chacun à la fin de la compétition quand les Américaines ont dû se contenter de 40.000 euros chacune.

Si les joueurs masculins les plus cotés sur le marché du foot tel Neymar ou Cristiano Ronaldo affichent des salaires bruts à l'année qui se compte en millions d'euros en club, les meilleures joueuses du monde, sont moins bien loties. Ada Hegerberg, ballon d'or, gagne environ 400.000 euros bruts par an devant Amandine Henry (360.000 euros) et Wendie Renard (348.000 euros).