Eugénie Le Sommer : retour en terrain connu

Eugenie LE SOMMER of France scores a goal during the Womens Friendly Match between France and Colombia at Stade Gabriel Montpied on April 7, 2023 in Clermont-Ferrand, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Deux ans après sa mise à l'écart par Corinne Diacre, Eugénie Le Sommer a fait son grand retour avec les Bleues ce vendredi, en plantant un doublé face à la Colombie.

Un grand sourire pour la numéro 9 des Bleues et une standing-ovation du public clermontois à l’heure de jeu, pour saluer la performance XXL d’Eugénie Le Sommer face à la Colombie ce vendredi (5-2). Il ne lui aura pas fallu plus d’une mi-temps pour retrouver le chemin des filets en sélection, et ainsi conforter sa place de meilleure buteuse de l’histoire des Bleues (88 buts pour 176 sélections). Celle qui a permis aux Françaises d’égaliser avant de prendre le score à des Colombiennes désabusées, revient d’une longue traversée du désert.

Un come-back opportun

Choix fort de la première liste d’Hervé Renard, Eugénie Le Sommer n’a donc pas trahi la confiance de son nouveau sélectionneur. Laissée de côté depuis près de deux ans par Corinne Diacre, la native de Grasse revient au moment idoine, à trois mois et demi d’une Coupe du monde. Pour s’illustrer, l’artificière a d’ailleurs choisi ses deux domaines de prédilection : le duel et l’instinct. Sa première réalisation vient ainsi d’une volée du droit et sans contrôle, au point de penalty (56 e ), suivie d’un coup de casque bien croisé dans la foulée (59 e ).…

Léna Bernard pour SOFOOT.com