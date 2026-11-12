Euclid pose les fondations d'une cartographie de l'Univers

Image non datée prise par le télescope spatial Euclid et fournie par L'ESA et Consortium/NASA et diffusée le 9 novembre 2026 montrant l'amas de galaxies Abell 3128 ( ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA / Handout )

900 millions de galaxies en un coup d'œil: le télescope spatial Euclid a dévoilé jeudi ses premières données, issues de 13 mois de collecte, un premier pas pour cartographier l'Univers et nourrir la recherche pour de nombreuses années.

"Si on voulait parcourir une à une les images des galaxies qu'on y voit, il ne suffirait pas d'une vie humaine", s'enthousiasme auprès de l'AFP Marc Sauvage, astrophysicien au CEA et responsable du consortium Euclid.

Depuis le lancement en juillet 2023 de la mission de l'Agence spatiale européenne (ESA), le télescope évolue à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Avec pour objectif d'explorer la composition et l'évolution de la matière noire.

Les astronomes estiment que la matière visible - celle qui compose les étoiles, les planètes et les galaxies - ne constitue qu'environ 5 % de l'Univers. Le reste serait constitué de matière noire (27 %) et d'énergie sombre (68 %), deux composantes invisibles que les scientifiques n'ont encore jamais observées directement.

En juin dernier, le satellite a dévoilé une image exceptionnelle du disque de notre galaxie et de son coeur brillant. Un très minime - mais superbe - avant-goût de la gargantuesque première livraison de données rendue publique jeudi. Celle-ci concerne l'Univers visible, et ne représente que 14% de ce qu'Euclid fournira à terme.

On y trouve des images du ciel "d'une richesse encore jamais vue" qu'on peut passer "des heures à parcourir pour voir les détails de galaxies et d'étoiles qui s'y trouvent", souligne Marc Sauvage.

"Il y a presque un jeu de chasse au trésor à réaliser pour quelqu'un de fasciné par les formes des objets célestes", décrit l'astrophysicien.

Mais on y trouve aussi des jeux de données fournis par le consortium de scientifiques, qui sont tout aussi impressionnants.

Lentilles, quasars, spectres

"Chaque objet dans ces images a été détecté, mesuré, catalogué, interprété", explique Marc Sauvage. Ces centaines de millions de galaxies "sont toutes identifiées par leur position, mais aussi par leur couleur, leur type, leur forme, leur masse, leur distance", souligne le chercheur.

L'ESA recense 15.000 candidats lentilles gravitationnelles, plus de 60.000 quasars, plus de 160 millions de spectres lumineux. Huit premiers articles scientifiques accompagnent ces données.

"L'intérêt d'un télescope comme Euclid, c'est de faire des relevés systématiques sur tout le ciel. On va observer plein d'objets qui sont difficiles à trouver parce qu'on ne sait pas où les chercher. C'est le cas des lentilles gravitationnelles", explique M. Sauvage.

Ces objets très massifs - par exemple une galaxie ou un amas de galaxies - dévient la lumière venant d'une source située derrière eux. En agissant comme un télescope naturel, elles permettent d'étudier des galaxies très lointaines et faibles et notamment d'en apprendre plus sur leur masse.

"La masse des objets est toujours compliquée à déterminer, puisque seulement une partie de la masse des galaxies est visible. Une grande partie est obscure, liée à la matière noire. Et c'est elle qui va être dominante dans la formation de ces lentilles gravitationnelles", détaille l'astrophysicien.

Par ailleurs, observer loin dans l'espace revient à remonter dans le temps. On savait déjà qu'Euclid avait repéré les plus anciens quasars - les objets les plus lumineux de l'Univers - jamais observés. Il a aussi démontré une capacité "insurpassée" à détecter "des structures à faible brillance de surface".

Or, notre scénario de formation des galaxies prévoit que l'on passe par des phases dans lesquelles les grosses galaxies absorbent les petites, laissant près d'elles un cortège de restes de galaxies. Mais les modèles théoriques prévoyaient beaucoup plus de ces petites galaxies que ce qui était observé. "Ça peut réconcilier l'observation avec la théorie", souligne Marc Sauvage.

Désormais, les chercheurs du monde entier vont pouvoir s'emparer de ces données. "C'est comme si on avait fait un recensement très détaillé de la population française et qu'on le donnait à des sociologues", image le chercheur.

En juin 2027, le consortium publiera de nouveaux résultats sur l'Univers sombre. Euclid fera-t-il honneur à son surnom de +détective de l'Univers sombre+ ? "Les indicateurs sont bons", reconnaît le chercheur.