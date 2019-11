Etudiant immolé à Lyon : Anas est toujours en coma artificiel

Son état est stable. Anas K., l'étudiant qui a tenté de s'immoler par le feu le 8 novembre pour dénoncer sa précarité et celle d'autres étudiants, est toujours en coma artificiel et se trouve ce lundi dans un « état stationnaire ».« Anas est en coma artificiel et son état se stabilise », a déclaré Louise Bihan, amie d'Anas et comme lui militante au syndicat Solidaires de l'université Lyon-2. D'autres proches de l'étudiant ont créé, avec l'accord de la famille, un compte de soutien sur les réseaux sociaux dans lequel ils ont indiqué qu'« Anas est plongé sous anesthésie profonde depuis son arrivée à l'hôpital. Son état est stationnaire depuis quelques jours. Il s'accroche et se bat ».L'étudiant de 22 ans, qui s'est immolé devant le siège du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) à Lyon, a évoqué dans une lettre ses difficultés financières. Il a notamment perdu sa bourse en « triplant » sa deuxième année de licence. Il a également dénoncé la précarité dans laquelle sont plongés nombre d'étudiants.« Nous avons des étudiants qui ont faim »En début de semaine dernière, ce drame a provoqué des mobilisations parfois ponctuées d'incidents sur des campus à Paris, Lyon où Lille. A Lyon 2, où le campus de Bron a été plusieurs fois bloqué par des étudiants la semaine dernière, une assemblée générale est prévue mardi pour décider de nouvelles actions éventuelles. LIRE AUSSI > Gabriel Attal : « Les étudiants ne se laisseront pas instrumentaliser politiquement »Dans un entretien au « Monde », la présidente de l'université, Nathalie Dompnier, a affirmé « avoir de plus en plus d'étudiants dans des situations très difficiles ». « Des étudiants dorment dehors, sont en fragilité sur le plan de leur santé, ils n'ont plus les ressources pour vivre décemment ; des étudiants ne peuvent assister à des cours car ils doivent travailler. Nous ...