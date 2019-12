Etude Pisa des systèmes éducatifs : pourquoi la France ne progresse pas

Les notes sont stables... et ce n'est pas exactement une bonne nouvelle. La France est l'un des pays où il est le plus difficile au monde de sortir de sa condition sociale par l'école.C'est l'amer constat de l'étude Pisa, véritable baromètre mondial des écoles de l'OCDE, qui mesure tous les trois ans, depuis 2000, le niveau des jeunes de 15 ans. Pour cette édition 2018, plus de 600 000 élèves de 79 pays ont passé des tests en lecture et écriture (la dominante de cette session), en maths et en sciences.Le résultat ressemble à un bulletin de notes géant. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, est venu chercher le sien en personne, ce mardi, dans les locaux bunkérisés de l'OCDE, à Paris.Mine grave de circonstance, à la tribune : le secrétaire général de l'organisation, Angel Gurria, tance la France. Certes, avec 493 points, les lycéens français se classent à un niveau « honorable », juste au-dessus de la moyenne générale. Mais au chapitre des inégalités, la note est exécrable. Comme si le destin scolaire des jeunes Français était tracé dès la naissance, selon qu'ils viennent des beaux quartiers ou de cités paupérisées. « Les jeunes défavorisés ont cinq fois plus de risque de se retrouver en difficulté que les autres en compréhension de l'écrit », détaille Pauline Givord, analyste à l'OCDE. Plus inquiétant encore : les lycéens issus de milieux populaires ont intégré ce déterminisme. Ils sont bien moins nombreux que dans d'autres pays à nourrir des ambitions professionnelles ou scolaires élevées, même quand ils sont de très bons élèves.« Situation alarmante », « urgence », commente le patron de l'OCDE, avant de lâcher : « Il faut réduire la fracture scolaire. » Formule si politique, qui en rappelle une autre, la « fracture sociale » décrite par le candidat à la présidentielle Jacques Chirac il y a plus de vingt ans. Rien n'aurait changé ...