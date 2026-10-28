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Être une femme devant le Ballon d’or en 2026 : la route est longue
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 15:46

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Être une femme devant le Ballon d’or en 2026 : la route est longue

Être une femme devant le Ballon d’or en 2026 : la route est longue

Depuis quelques années, le Ballon d’or tend vers l’égalité hommes-femmes en distribuant les mêmes prix dans les catégories masculine et féminine. Pourtant, durant la cérémonie de lundi soir, les réseaux sociaux ont une nouvelle fois montré leur pire facette, en laissant libre cours à leur misogynie.

Il est environ 23h35 ce lundi soir quand Alexia Putellas monte sur la scène du Palladium de Londres. Elle vient de remporter son troisième Ballon d’or, quatre ans après le dernier. Entre les deux, une très grave blessure, mais surtout de nombreux titres qui montrent toute la grande championne qu’elle est. Devant le public, elle prend son temps pour remercier toutes les personnes qui ont compté pour ce nouveau sacre. Elle en profite même pour laisser un message aux petits garçons et petites filles qui font du ballon rond leur rêve : « Si tu aimes jouer, alors joue. Crois en toi. Si tu as un rêve, lance-toi à sa poursuite. Le plus important, c’est de le faire avec amour et passion. »

Avec la misogynie, tout est malheureusement permis

À des centaines de kilomètres de la capitale anglaise, un homme, assis confortablement sur une chaise, n’apprécie pas du tout les paroles de l’Espagnole, s’adonnant même à un argumentaire bien construit : « C’est bon cousine, la tête de ma mère, c’est bon tu l’as eu, casse-toi ! Tu vas remercier qui aussi frère ? Ton plombier cousine ? […] Libère la place là ! » Noah Lunsi, un humoriste/influenceur/chanteur propose même une idée brillante : « Je pense vraiment qu’il faut se diriger vers les muettes. […] Pourquoi pas être avec une muette ? »

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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