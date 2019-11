Étoile jaune portée à la marche contre l'islamophobie : une polémique en questions

Plus de 13 500 personnes ont manifesté dimanche dans les rues de Paris. Une marche contre les discriminations faites aux musulmans dans l'Hexagone, qui s'est déroulée dans le calme et sans incident. Un autocollant distribué durant le rassemblement continue toutefois de faire polémique ce lundi.Ce « sticker » représente une étoile jaune avec le mot « Muslim » (musulman en anglais) écrit à l'intérieur de l'astre, rappelant la tristement célèbre étoile jaune portée par les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, associée à un croissant de lune, un des emblèmes de l'islam. Voici le détail de l'autocollant (photo de @Fredo_L) pic.twitter.com/TEX8ng19QT-- LB2S (@LB2S) November 10, 2019 Selon notre reporter sur place, quelques dizaines de personnes seulement portaient ce symbole dans le cortège, sans que cela n'ait suscité de débat ou d'incident.Cet autocollant a ensuite été repéré sur une photo partagée par la sénatrice EELV Esther Benbassa. Il est collé sur les vêtements de plusieurs manifestants posant à côté d'elle, dont une fillette. Ce cliché diffusé sur les réseaux sociaux a lancé une vive controverse.Quelles réactions ?Ce lundi, Francis Kalifat, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), contacté par Le Parisien, explique que « comme beaucoup de gens, je crois, j'ai été très choqué de voir des personnes, pas que la petite fille, porter ce signe distinctif ».Et le représentant de poursuivre : « L'absence de condamnation par les organisateurs ou les personnalités politiques présentes est à mes yeux lourde de conséquences. Personne n'a pris la parole pour dénoncer le port de ces étoiles jaunes. C'est scandaleux de comparer le sort des musulmans aujourd'hui au sort des juifs pendant la barbarie nazie. Il y a eu 73 000 déportés en France ».Francis Kalifat insiste : « On ne peut pas voir une banalisation de l'histoire de l'antisémitisme, de ...